شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 50 مليون دولار لـ(أونروا) والان مع التفاصيل
أعلنت السعودية الأربعاء تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم وقف مساعدات واشنطن.
وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة في مؤتمر صحفي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول تقديم المبلغ للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أشهر، إيقاف دعمها للوكالة.
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