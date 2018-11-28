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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتواجد قوات سعودية شمال شرق سوريا؟.. توضيح رسمي قاطع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت سفارة المملكة في تركيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود قوات عسكرية تتبع للملكة في شمال شرق سوريا.
وأكدت السفارة في بيان نشرته بحسابها الرسمي في تويتر، اليوم الأربعاء؛ أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا.
ودعت سفارة المملكة في تركيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.
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