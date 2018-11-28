التحالف يبدأ إجراءات تسليم الحكومة اليمنية أطفالا جندهم الحوثيون

بدأ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إجراءات تسليم 15 طفلا جندتهم مليشيا الحوثي الانقلابية كمقاتلين للحكومة الشرعية.

وأعلن التحالف في بيان صحفي أن قواته قامت بحماية أكثر من 100 طفل من الموت وسلمتهم لأهاليهم بعد تأهيلهم.

وأضاف البيان "الحفاظ على سلامة الأطفال وعدم الزج بهم في الحروب وتأثرهم بها من اهتمامات قوات التحالف".

وأكد التحالف أن مليشيات الحوثي الإرهابية، لا تزال مستمرة في تجنيد الأطفال وتعرضهم للهلاك.