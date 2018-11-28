إثيوبيا تضبط أسلحة مهربة عبر الحدود مع السودان

أعلنت الشرطة الإثيوبية، الثلاثاء، ضبط أسلحة مهربة إلى داخل البلاد عبر الطريق القادم من السودان، في محلية "نبس جبيا" بمنطقة غرب جوندر بإقليم الأمهرا شمالي البلاد.



وقال المفتش انلي ملكامو، مدير مكتب شرطة منطقة غرب جوندر، إن قواته ضبطت شحنة أسلحة مهربة تحتوي على 5 رشاشات وذخائر.

وأضاف أن الشرطة المحلية تمكنت أمس الإثنين، من ضبط كميات كبيرة من أسلحة رشاشات وكمية كبيرة من الذخيرة.

وأشار إلى أن الشرطة أوقفت السيارات الخاصة القادمة من السودان بعد الاشتباه فيها ليتم تفتيشها وضبط الأسلحة والذخائر المهربة.

وأوقفت الشرطة الإثيوبية سائق سيارة لاندكروزر، وشخص آخر متعاون، حسب وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.

وأعربت الشرطة الفدرالية الإثيوبية، في الـ8 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن قلقها من تزايد تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى البلاد عبر السودان وغيره من الدول المحيطة، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما أعلنت في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن توقيف عربة تحمل أسلحة تركية الصنع على المدخل الشمالي للعاصمة أديس أبابا، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.