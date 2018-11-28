أوكرانيا تعلن إصابة ضابط مخابرات في "الهجوم" الروسي على سفنها

أعلنت السلطات الأمنية الأوكرانية أن أحد ضباط المخابرات العسكرية أصيب بجروح خطيرة عندما أطلقت طائرات روسية صواريخ على سفن أوكرانية احتجزتها موسكو الأحد بعدما قالت إنها اخترقت المياه الإقليمية.

وقال رئيس جهاز أمن الدولة في أوكرانيا فاسيل هريتساك في بيان: "وفقا للمعلومات المؤكدة فإن إحدى الطائرات الروسية أطلقت صاروخين غير موجهين على السفن الأوكرانية ونتيجة لذلك أصيب أحد ضباط الجهاز بجروح بالغة".

وكانت روسيا قد احتجزت، سفنا أوكرانية قالت إنها اخترقت مياهها الإقليمية؛ الأمر الذي نفته أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية فرقاطة حربية تعترض زورقا أوكرانيا وتصدمه بعد إطلاقها طلقات تحذيرية تجاهه.



من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن موقفه من الحادث في كيرتش في القريب العاجل.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول عدم إعراب بوتين من موقفه حتى الآن، قائلا: "الرئيس سيفعل ذلك، عندما يرى ضرورة الأمر".

وأشار بيسكوف إلى أنه من الخطأ التقليل من الحادثة "الاستفزازية الأوكرانية"، مؤكدا تقدير الرئيس الروسي لخطورة المسألة.