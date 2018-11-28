مشعل يلتقي سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان

اجتمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان وذلك على هامش اطلاق البرلمان العربي “الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها” بسلطنة عمان .

وأكد رئيس البرلمان العربي في تصريح له أنه أطلع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان على القرارات والمواقف التي اتخذها البرلمان العربي والدور الذي يقوم به في التصدي للتحديات الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية.

كما وجه السلمي تحية شكر وتقدير لوزارة الخارجية بسلطنة عمان لترتيب الاجتماع.

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