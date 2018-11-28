شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الشهيد فى الإمارات.. مظاهرة حب على "تويتر" لتضحيات أبناء الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دولة الإمارات يوم الجمعة المقبل بيوم الشهيد، حيث تحتفل به يوم 30 نوفمبر من كل عام، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "يوم الشهيد 2018"، الأكثر تداولا فى الإمارات، وسط تأكيد على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

ونشرت صفحة "فرسان الإمارات"، العديد من تصريحات قادة الدولة للتأكيد على عظمة هذه المناسبة، حيث قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء وحاكم بدى: "يا أبناء وبنات الإمارات، ونحن نتذكر شهداءنا بكل الإجلال والإكبار والتقدير، نزداد تمسكاً بالحياة الحرة الكريمة لوطننا وشعبنا كما أرادها اتحادنا، وكما بذل شهداؤنا أرواحهم من أجل صونها وتعزيز مقومات استمرارها".













وفيما حرص المتابعون على الدعاء للشهداء، والتأكيد على حجم التضحيات الكبيرة التى قدموها لرفعة بلادهم.













يذكر أن يوم الشهيد فى الإمارات، هو مناسبة تحتفل فيها بتاريخ 30 نوفمبر من كل عام بشهدائها الذين استشهدو أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو خارجها ولا يقتصر شهداء الإمارات فقط على الذين استشهدوا ضمن القوات المسلحة، بل تشمل جميع الأشخاص الذين ضحوا بأرواحهم في جميع المجالات سواءً العسكرية ضمن القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو الدبلوماسية أو مجندي الخدمة الوطنية، وتم الإعلان عن يوم الشهيد عام 2015 ضمن مرسوم أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لكافة الدوائر الحكومية والخاصة.