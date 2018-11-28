فيديو| في قمة العشرين.. لعنة «خاشقجي» تطارد بن سلمان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أزمة جديدة تلاحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أول زيارة خارجية له لدولة أجنبية، منذ قرابة الشهرين، تحديدا منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي اغتيل داخل قنصلية بلاده بالعاصمة التركية اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي..

الأزمة والتي ربما تضع ولي العهد السعودي في مأزق جنائي، جاءت بعدما أحيلت شكوى جنائية إلى المدعي العام الأرجنتيني ضد بن سلمان، للتحقيق معه فيما حدث في قضية خاشقجي، وما يحدث في اليمن.

وفي أحدث تقاريرها، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أعضاء في الادعاء العام بالأرجنتين يدرسون توجيه تهم إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية الحرب التي تشنها بلاده في اليمن، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في أثناء مشاركته المرتقبة بقمة العشرين، المقرر عقدها في بوينس آيرس الجمعة المقبل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين في السلطات الأرجنتينية، أن أعضاء الادعاء العام يحققون في ارتكاب بن سلمان جرائم حرب باليمن، إلى جانب اتهامه بجريمة قتل خاشقجي.

سجون السعودية

وقالت الصحيفة: إن "التحقيق سيشمل حالات التعذيب في السجون السعودية، وتم البدء به بعد ورود شكوى مقدَّمة من منظمة هيومن رايتس ووتش، وما زال في مراحله الأولى".

وتوقعت "نيويورك تايمز" عدم خروج مذكرة اعتقال بحق بن سلمان قبل قمة العشرين، إضافة إلى أنه سيكون محميّاً من أي اعتقال، بسبب حصانته الدبلوماسية، ولكنها ستفسد مساعيه لإظهار نفسه بين قادة العالم بعد اغتيال خاشقجي.

ورأت أن التحقيقات الأرجنتينية ستجعل بن سلمان يتراجع عن حضور القمة المقبلة، وهو ما يعني إعاقة حركته وفاعليته.

دونالد ترامب

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد رفض الأسبوع الماضي، استنتاج وكالة الاستخبارات الأمريكية، فيما يتعلق بمسؤولية بن سلمان عن اغتيال خاشقجي، قائلاً:"إنه قد يكون علِم -أو ربما لم يعلم- بجريمة القتل".

وتقول الصحيفة الأمريكية: إن "خطوة المدعين العامين في الأرجنتين تهدد حضور بن سلمان القمة، والذي كان يريد أن يكون بمثابة نصر له، حيث من المتوقع أن يلتقي عدداً من القادة الغربيين وأيضاً الرئيس ترامب".

بدوره، أكد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن بن سلمان يجب أن يعلم بوجود تحقيق جنائي سيواجهه إذا ما دخل الأرجنتين.

القانون الأرجنتيني

ويُعد القانون الأرجنتيني مواتياً على نحو غير عادي، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الدولية، وذلك بسبب التركة الثقيلة لانتقال البلد من الديكتاتورية العسكرية في أثناء الحكم العسكري من عام 1976 إلى عام 1983، حيث قُتل واختفى نحو 30000 ألف شخص.

وألغت الأرجنتين، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، الحصانة الخاصة، وتم اتهام الأشخاص بانتهاك حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل الحكم العسكري.

من جهته، اعتبر كارلوس ريفولو، رئيس رابطة الادعاء، أن الشكوى المرفوعة ضد بن سلمان، أُحيلت إلى المدعي العام، وسيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً رسمياً أو لا.

جانب من حرب اليمن

ورغم أن مقتل الصحفي خاشقجي وتقطيع جثته كان الأكثر إضراراً بسمعة بن سلمان الدولية، كما تقول الصحيفة، فإن التحقيق الأرجنتيني يركز على الجرائم المحتملة في حرب اليمن التي تقودها السعودية.

وقد أدت تلك الحرب، التي بدأها بن سلمان عندما كان وزيراً للدفاع عقب وصول والده للحكم، إلى تفشي المجاعة والأمراض، فضلاً عن وفاة الآلاف من المدنيين جراء الغارات الجوية السعودية.

قنابل عنقودية

وبحسب الشكوى التي تقدمت بها "هيومن رايتس ووتش" في الأرجنتين، فإن بن سلمان كان مسؤولاً عن انتهاكات متعددة للقانون الدولي في اليمن، وضمن ذلك الغارات الجوية العشوائية ضد المدنيين، فضلاً عن استخدام ذخائر محظورة دولياً، تُعرف باسم القنابل العنقودية.

أستاذ القانون الجنائي الدكتور مصطفى السعداوي قال لـ"مصر العربية"، إن الحديث عن إمكانية محاكمة وتوقيف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين بالأرجنتين، لا أساس له من الصحة، فولي العهد في تلك الزيارة ممثل للسعودية وتوقيفه مخالفة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأوضح السعداوي لـ"مصر العربية" أن المادة 46 من اتفاقيات فينيا الدولية تؤكد قانونية موقف بن سلمان، وأحقيته للذهاب لأي دولة أوروبية.

وتابع: ولي العهد السعودية تمت دعوته من الولايات المتحدة الأمريكية قبل الأرجنتين، وبالتالي حصل على الحماية الأمريكية.

جمال خاشقجي

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه إذا ما حوكم بن سلمان، وأثبت ضلوعه في قضية خاشقجي سيحاكم أمام المحاكم السعودية، وقد كان، فالقضاء السعودي قدم المتهمين للمحاكمة في قضية خاشقجي، كما أن القضاء الأرجنتيني غير مختص بذلك.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" ما يصل إلى 90 غارة جوية غير قانونية شنها التحالف السعودي، واستهدفت منازل وأسواقاً ومستشفيات ومدارس ومساجد.

جرائم حرب

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الحرب السعودية باليمن، أدت إلى تعرُّض 14 مليون شخص للمجاعة، كما خلصت لجنة الخبراء في المنظمة الدولية، بوقت سابق من هذا العام، إلى أن الحصار المفروض على اليمن قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

كذلك، تُتهم الحكومة السعودية بممارسة جرائم تعذيب وسوء معاملة ضد مواطنين سعوديين، بحسب الشكوى التي تقدمت بها المنظمة، بالإضافة إلى ما استشهدت به الشكوى من أدلةٍ عرضتها وسائل إعلام تركية عن تورط فريق عملاء تابع لمحمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.