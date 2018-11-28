فيديو| قبل القمة.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة العشرين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيريس"، حيث تستضيف يوم الجمعة المقبل، قمة مجموعة الدول العشرين التى تمثل أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم.

وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: السعودية، الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتتصدر الصين دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.05 تريليون دولار، تمثل 38.7 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم اليابان بـ 1.25 تريليون دولار (15.9 في المائة).

ثالثا تأتي السعودية باحتياطيات أجنبية تبلغ 507.2 مليار دولار، تعادل 6.4 في المائة من الإجمالي، ثم روسيا بـ459.6 مليار دولار (6.4 في المائة)، وكوريا الجنوبية بـ402.8 مليار دولار (5.8 في المائة).

وغابت الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن صدارة القائمة، نظرا لأن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.

وجاءت الهند في المرتبة السادسة باحتياطيات أجنبية تبلغ 393.6 مليار دولار، تشكل 5.1 في المائة من الإجمالي، ثم البرازيل بـ380.3 مليار دولار (5 في المائة)، وألمانيا بـ190.7 مليار دولار (4.8 في المائة) تحتل بها المرتبة الثامنة.

وتاسعا حلت المكسيك باحتياطيات أجنبية تبلغ 177 مليار دولار، تمثل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا 170 مليار دولار (2.2 في المائة)، والمملكة المتحدة بـ164.2 مليار دولار (2.15 في المائة) حجزت به المرتبة الـ11.

وحلت إيطاليا في المرتبة الـ12 باحتياطي أجنبي 145.7 مليار دولار، يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم تركيا في المرتبة الـ13 بـ127.1 مليار دولار (1.8 في المائة)، والولايات المتحدة الـ14 باحتياطي يبلغ 123.7 مليار دولار (1.6 في المائة).

وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 باحتياطي أجنبي 115.2 مليار دولار، يمثل 1.5 في المائة من الإجمالي، ثم كندا بـ82.1 مليار دولار (1 في المائة)، وجنوب إفريقيا بـ50.2 مليار دولار (0.64 في المائة).

وفي المرتبة الـ18 تأتي الأرجنتين باحتياطي أجنبي 47 مليار دولار، يمثل 0.6 في المائة من الإجمالي، وأخيرا أستراليا بـ46.3 مليار دولار (0.59 في المائة).

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