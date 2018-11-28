أداة كهربائية تحفز البكاء لمنع جفاف العيون

طور باحثون أداة كهربائية تتصل بالأنف يمكن أن تكون علاجا جديدة "غير متوقع" للعيون الجافة، وتعمل هذه الأداة عن طريق الضغط على عصب في جسر الأنف، بتيار كهربائي معتدل لتحفيز إنتاج الدموع، ما يخفف من الجفاف الذي يصيب العين بالاحمرار والالتهاب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنه عند الضغط على الزر تقوم الأداة المحمولة باليد، والتي يطلق عليها اسم "TrueTear"، بإطلاق الدموع وتغطية سطح العين لتهدئة التهيج.

ولا يعتبر الجهاز القابل لإعادة الشحن علاجا للعيون الجافة، ولكن الأبحاث تشير إلى أن استخدامه مرتين في اليوم، يمكن أن يحسن الأعراض بشكل ملحوظ.

وفي التجارب، ضاعفت الأداة حجم الماء والمخاط والزيوت، التي تشكل الدموع التي تغطي مقلة العين للحفاظ على صحتها.

وتتطور متلازمة العين الجافة، عندما لا تدمع العينان بشكل كاف، أو أن الدموع التي تنتجها تتبخر بسرعة كبيرة. وتشمل الأعراض الشعور بألم في العينين والتهاب العيون، وكذلك الإحمرار الذي يزداد سوءا مع مرور الوقت.

وتشمل العلاجات الحالية قطرات بدون وصفة مصممة لتقليد آثار الدموع، أو مرهم لتليين العيون.

ويمكن أن يكون "TrueTear"، الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، بديلا أكثر شيوعا.

وتحفز الأداة العصب الثلاثي الموجود في الجزء العلوي من كل فتحة أنف، بالقرب من جسر الأنف، وهو واحد من أكبر الأعصاب في الجمجمة، ويحفز تنشيط عملية تطلق الدموع تلقائيا.

ويزعم المصنع، Allergan Inc، أن التحفيز المنتظم يشجع تدريجيا على إنتاج الدموع.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على 97 مريضا على مدى 6 أشهر في كلية الطب بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة أن الأداة تضاعف في المتوسط حجم سيل الدموع، ما يخفف الجفاف.