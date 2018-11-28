خاصية جديدة من واتساب لعدم الإزعاج في العطلات

يستعد تطبيق المحادثات "واتساب" لطرح خاصية جديدة، تهدف إلى عدم إزعاج مستخدميه خلال الإجازات وفترة العطلات، الراغبين في الابتعاد عن الإزعاج، والاسترخاء بعيدا عن إشعارات التطبيق.

وحسبما أفادت صحيفة "زا صن" البريطانية، فإن الخاصية الجديدة من "واتساب" ستكون باسم "حالة الإجازة" أو "vacation mode"، التي تهدف إلى إيقاف كل الإشعارات القادمة للمستخدم حين يفعلها أثناء قضائه لعطلة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الخاصية ستمكن المستخدمين من تجاهل كل الإشعارات القادمة من التطبيق، وعدم تبليغهم بأي رسائل جديدة صادرة.

وتتشابه هذه الخاصية مع خاصية وضع الطيران الذي تحتوي عليه غالبية الهواتف الذكية، والتي تمنع الجهاز من استقبال أي اتصال أو رسالة نصية خلال تفعيلها.