تغريم "أوبر" أكثر من مليون دولار بسبب خرق بيانات 2016

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

تعرضت شركة "أوبر" لخدمات الركاب، لغرامة مالية بقيمة 1.17 مليون دولار أمريكي من قبل السلطات البريطانية والهولندية بسبب خرق البيانات الذي حدث عام 2016، إذ أثر على ملايين الركاب عبر كشفه عن التفاصيل الشخصية للعملاء.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني عن غرامة بقيمة 492 ألف دولار ضد "أوبر" لعدم حماية المعلومات الشخصية للعملاء خلال الهجوم السيبراني الذي تعرضت له في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2016.

كما فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية عقوبة بقيمة 680 ألف دولار لنفس الحادث.

ففي عام 2016، تمكن القراصنة من الوصول إلى التفاصيل الشخصية، بما في ذلك الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، لما يقرب من 2.7 مليون عميل من مستخدمي أوبر في المملكة المتحدة و 174 ألف عميل في هولندا، حسبما قالت السلطات.

واعترفت الشركة في شهر نوفمبر الماضي بأن المتسللين سرقوا بيانات من حوالي 57 مليون مستخدم وسائق في جميع أنحاء العالم، بعد إخفاء الحادث لأكثر من عام، ودفعت "أوبر" للمتسللين 100 ألف دولار لحذف البيانات وإخفاء الخرق.

وأوضح ستيف ايكرسلي، مدير التحقيقات في مكتب مفوض المعلومات البريطاني: "لم يكن هذا مجرد فشل خطير فيما يتعلق بمسؤولية أوبر عن أمن البيانات، بل هو تجاهل تام للعملاء والسائقين الذين سرقت معلوماتهم الشخصية، حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات في ذلك الوقت لإعلام أي شخص تضرر من الانتهاك أو تقديم المساعدة والدعم، وهذا جعلهم عرضة للخطر، وقامت بدلًا من ذلك بمراقبة حسابات الاحتيال بعد 12 شهراً من الهجوم".

وقال متحدث باسم شركة أوبر: "إن الشركة يسعدها إغلاق هذا الفصل المتعلق بحادثة البيانات التي حصلت في عام 2016".​