"جوجل" تطلق تقنية جديدة لمستخدمي متصفح "كروم"

كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن شركة جوجل الأمريكية في طريقها لتوفير تقنية جديدة لمستخدمي متصفحها "جوجل كروم".
ووفق ما ذكر موقع "9to5Google"، تعمل التقنية الجديدة على تنفيذ أوامر المستخدمين بالإيماءات فقط، ولا يحتاج المستخدم لتحريك الشاشة اللمسية لتنفيذ أي أمر على "كروم".
وستتيح تلك التقنية للمستخدم الرجوع إلى صفحة ما أو إعادة توجيهها بمجرد الإيماء نحو اليمين أو اليسار.
كما أنه يمكن أن تقلب الصفحة إلى أعلى أو أسفل بمجرد الإيماء نحو الأعلى والأسفل.
وكانت هذه الميزة متوفرة فقط لمتصفح "سفاري" عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون".
وتم طرح التحديث الجديد حاليًا على نسخة البيتا الخاصة بمتصفح "كروم"، على أن يتم دعمها في فترة لاحقة على نظام تشغيل "أندرويد باي" الجديد.
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