"هاكرز" يستخدمون "جوجل مابس" للاحتيال على مستخدمي الإنترنت

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

تمكن قراصنة إلكترونيين من اكتشاف خدعة جديدة للاحتيال على مستخدمي الإنترنت، عن طريق "جوجل مابس".

ووفق ما ذكر موقع ""Hindu""، يستطيع الـ"هاكرز" تعديل معلومات الاتصال الخاصة بالشركات على "خرائط جوجل"، لإغراء المستخدمين بتفاصيل زائفة.

فعندما تبحث عن شركة، مثل البنك أو مزود الإنترنت، في جوجل، سيظهر مربع معلومات صغير، يحتوي على معلومات مفيدة، غالبا ما تتضمن رقم هاتف الاتصال.

ويمكن لأي شخص على الإطلاق تعديل هذه المعلومات، ما يعني أنه يمكن استغلالها من قبل المحتالين.

ووفقًا لتقارير، هناك اتجاهًا متزايدًا من المستخدمين الذين يجري خداعهم بهذه الطريقة.

ويقوم القراصنة بتحرير رقم الاتصال الخاص بالبنك، على سبيل المثال، واستبداله برقم خاص بهم، وقد يقوم عملاء البنك حينئذ بالاتصال بالمحتالين، معتقدين بأنهم يتصلون ببنوكهم.

ويستطيع المحتالون استخدام هذه التقنية لسرقة مبالغ كبيرة من الناس أو الحصول على تفاصيل شخصية لاستخدامها في إجراء المزيد من الحيل.

ووفق ما ذكرت صيحفة "ذا صن" البريطانية، قال متحدث باسم شركة جوجل الأمريكية: "فور إبلاغنا بالمشكلة، عمل الفريق بسرعة للتصدي لها.. لدينا سياسات واضحة لضمان جودة ملفات الأنشطة التجارية على جوجل، ونتعامل مع انتهاكات هذه السياسات على محمل الجد ونعمل بسرعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف قائلا: "نستخدم أنظمة يدوية وآلية للكشف عن الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال، لكننا نميل إلى عدم مشاركة التفاصيل خلف عملياتنا تلك، حتى لا نرشد مرسلي تلك الرسائل أو أولئك الذين لديهم نية سيئة".​