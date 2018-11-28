دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ثمان تطبيقات شهيرة على قوقل بلاي تبث إعلانات بطرق احتيالية

وفقاً لتقرير موقع BuzzFeed News فإن ثمانية من تطبيقات الأندرويد الموجودة على متجر قوقل بلاي والتي تجاوز عدد مرات تحميلها من قبل المستخدمين 2 مليار مرة، قد تورطت في عمليات إعلان إحتيالية حيث يرجع أصل سبع تطبيقات منها إلى شركة Cheetah Mobile الصينية والثامن لشركة Kika Tech وهي أيضاً شركة صينية يقع مقرها الرئيسي في سليكون فالي، وكلتا الشركتان استغلتا مكانة تطبيقاتها وشهرتها في الإساءة لسياسة استخدام التطبيقات باللجوء إلى النقرات غير المرغوب فيها أو ما يعرف Click flooding وClick injection وهي من الطرق الاحتيالية في ترويج الإعلانات والتربح الغير مشروع بملايين الدولارات من خلال عرضها.

وتشمل قائمة التطبيقات الواقعة تحت شبهة الاحتيال لشركة Cheetah Mobile كل من تطبيق Clean Master وCM File Manager وCM Launcher 3D وSecurity Master وBattery Doctor وCM Locker وCheetah Keyboard ويبقى تطبيق Keka Keyboard خاص بشركة Kika Tech لكنه مشارك في لعبة الاحتيال الإعلاني حسب التقرير.

وفي رد من الشركتين على تقرير موقع BuzzFeed News المعتمد على تقرير من شركة تحليل التطبيقات Kochava قد قامتا بنفي أي علاقة لهما بالموضوع ورجحتا أن مطوري الطرف الثالث هم الجهة المسئولة عن مثل هذا العمل ودمج هذه الطرق في تطبيقاتها، فيما فندت Kochava إدعائاتهم باكتشافها ان حزم تطوير البرمجيات SDK الخاصة بالشركتين هي المتورطة في هذه العملية.

التدوينة ثمان تطبيقات شهيرة على قوقل بلاي تبث إعلانات بطرق احتيالية ظهرت أولاً على عالم التقنية.