شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة أونروا للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السعودية الأربعاء تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم وقف مساعدات واشنطن. وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة فى مؤتمر صحفى فى الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول عن تقديم المبلغ للوكالة التى تعاني من أزمة تمويل.

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