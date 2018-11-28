شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يلتقى سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، مع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان، وذلك على هامش إطلاق البرلمان العربى "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" بسلطنة عمان. وقال السلمى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه أطلع سفراء الدول العربية لدى سلطنة عمان على القرارات والمواقف التى اتخذها البرلمان العربى والدور الذى يقوم به فى التصدى للتحديات الجسيمة التى تواجه الأمة العربية.

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