أهلي شندي في امتحان صعب أمام نيوكي دو بوتيمبو

شهاب محمد - الخرطوم - الاهلي شندي

الخليج 365 :

يتطلّع الأهلي شندي عندما يستضيف بملعبه في السابعة من مساء اليوم”الأربعاء” نظيره نيوكي دو بوتيمبو الكنغولي في ذهاب تمهيدي كأس الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق فوزٍ يسهّل به مهمته في لقاء الإياب بعد أسبوع.

وأكمل الأهلي شندي إعداده لموقعة اليوم على أفضل ما يكون بحضور كل لاعبيه، ويأمل المغربي علي قصايب إلى هدفه المنشود.

ومثلّت المباراة التي خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز أمام الرابطة كوستي دفعة كبيرة عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعي المغربي قصايب أن مهمة الفوز في لقاء اليوم لن تكون بأمر يسير إذا ما وضع التشكيلة الأنسب ومنح لاعبه الروشتة المقاومة لأية محاولات من المنافس للوصول إلى مرماه.