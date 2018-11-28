المريخ السوداني يتحدى فايبرز الأوغندي مساء اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

يقص المريخ السوداني في السابعة من مساء اليوم”الأربعاء” شريط مبارياته في دوري أبطال أفريقيا عندما يستقبل بملعبه بـ”الرد كاسل” ضيفه فايبرز الأوغندي ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

ويطمح “الأحمر” إلى الضرب بقوة في مستهل المشوار من أجل قطع نصف الطريق إلى دور الـ”32″ من المنافسة.

ويخوض المريخ مباراة اليوم بعد فترة إعدادية ناجحة بالإمارات والخرطوم، وقف فيها الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني على سلبياته بصورة كبيرة.

ويدخل أبناء التونسي موقعة اليوم وهم في وضعٍ معنوي جيّد بعد الانتصار في المنافسة العربية على اتحاد الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم تكن بداية المريخ في بطولة الدوري الممتاز على ما يرام عندما قبل التعادل بملعبه أمام الخرطوم الوطني ليفقد نقطتين أمام جماهيره.

ويفقد أصحاب الأرض في مباراة اليوم عددًا من اللاعبين بقيادة سيف تيري، التش، حمزة داؤود، ورمضان عجب بسبب الإصابة، لكن الفريق تلقى دفعة معنوية بعودة مهاجمه الخطير بكري المدينة والذي كان قد شكا من إصابة مؤخرًا.

أما الطرف الآخر، فايبرز الأوفندي فكان قد وصل فجر “الثلاثاء”، وأدى تدريبًا وحيد تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المكسيكي خافيير.