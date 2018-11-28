البنك المركزي يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر

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الخليج 365 :
قرر بنك السودان المركزي السماح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادرات عدا المنفذة عن طريق الدفع المقدم وذلك وفقاً للضوابط السارية ، وأن يشتري المصرف حصائل الصادرات عن طريق الدفع المقدم لصالح بنك السودان المركزي بنسبة 100% على أن يضيف المصرف الحصائل فور شرائها إلى حسابات البنك المركزي المحددة بواسطته بطرف مراسليه بالخارج ، على أن يضيف البنك المركزي المقابل المحلي لحساب المصرف بطرفه وفق سعر الصرف المعلن بواسطة آلية سعر الصرف (سعر البيع) .
ووجه المنشور المصارف بالاستمرار في بيع موارد النقد الأجنبي الأخرى لبنك السودان المركزي بنسبة 70% وبسعر بيع المصرف ، المعلن وأشار إلى أن سلعة الذهب بحسب صحيفة السوداني سيتم التعامل فيها وفق الضوابط المنظمة لذلك ، وأوضح أن أحكام المنشور لا تنطبق على الصادرات المنفذة عن طريق الدفع المقدم في تاريخ صدوره أو قبله ، على أن يسري العمل به اعتباراً من تاريخه .
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