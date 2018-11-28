تجدد التظاهرات في أقصى جنوب العراق ضد تسويف المطالب

وأعلن رئيس مجلس عشائر البصرة، الشيخ رائد الفريجي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، قطع بعض الطرق الرئيسية في مركز المحافظة، من قبل المتظاهرين الذين خرجوا ضد تسويف المطالب وعدم تلبيتها من قبل الحكومتين المركزية والمحلية.

ويقول الفريجي إن التظاهرات خرجت في البصرة، منذ يوم أمس الثلاثاء، لعدم تلبية المطالب الذي تقدم وينادي بها المتظاهرون منذ شهور وعلى رأسها توفير الخدمات وفرص العمل، لكن لا يوجد مسؤول على مستوى رئيس الوزراء، أو المحافظ، لبى هذه المطالب وخفف المعاناة ووضع حلول سريعة.

وأكمل الفريجي أن الحلول التي تطرح لحل أزمات البصرة من البطالة وانعدام الخدمات وتسمم المياه وتلوثها، إعلامية يتم التحدث عنها ولا يطبق منها على أرض الواقع.

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وألمح الشيخ رئيس مجلس عشائر البصرة، إلى أن الحكومة المحلية لمحافظة البصرة، تسلمت تقريبا أكثر من 400 مليار دينار عراقي، من الحكومة الاتحادية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء على ارض الواقع، سوى اجتماعات وحوارات إعلامية ولذلك خرجت الناس في وسط البصرة للتظاهر وتم قطع بعض الشوارع في مركز المدينة احتجاجا على تسويف المطالب.

تجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة الأغنى نفطيا جنوبي العراق، عدة مرات منذ منتصف العام الجاري، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من السم القاتل الذي دب في مياه الشرب وأصاب عشرات الآلاف من المواطنين.

وانطلقت حملات لناشطين من البصرة، الواقعة أقصى الجنوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستغرام"، وتضامنت معها باقي المحافظات من مختلف الجهات الأربع، لإعلان المحافظة منكوبة وعدم صلح العيش فيها نتيجة التلوث والفقر.

أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، لـ"سبوتنيك"، الجمعة 31 أغسطس/ آب الماضي، تزايد حالات التسمم من المياه في محافظة البصرة الغنية بالنفط، محذرة من كوارث بشرية مستقبلا نتيجة السم.

وأوضح عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح لمراسلنا، أن حالات التسمم في البصرة، في تزايد، لأنه لم يتم تصفية المياه وتنقيتها، وما يزال المواطنون يحصلون على المياه من صهاريج، كانت تستخدم لنقل مياه الصرف الصحي.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء 29 أغسطس/ آب الماضي، ارتفاع أعداد المصابين بحالات مرضية في الجهاز الهضمي، جراء تلوث المياه في محافظة البصرة جنوبي البلاد، وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب إلى 18 ألف حالة، وحذرت من ازدياد الحالات واحتمال تطورها إلى وباء الكوليرا.