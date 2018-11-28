وسط تعليق رسمي... زيارة "غير مسبوقة" لولي العهد السعودي

قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، إن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بلاده أخوية ولا علاقة لها بسوق النفط، لصحيفة "الشروق الجزائرية".

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وعلى هامش جلسة للبرلمان، قال قيطوني، في تصريحات للصحفيين، أمس الثلاثاء، إن "زيارة أخوية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا علاقة لها بالمعطيات الحالية للسوق النفطي العالمي"، من دون أن يذكر موعد الزيارة، وذلك وفقا.

وتعد هذه التصريحات أول تعليق رسمي جزائري حول معلومات متداولة بشأن زيارة لولي العهد السعودي إلى الجزائر مطلع الشهر القادم، في وقت نقلت صحيفة "الشروق"، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "الزيارة غير المسبوقة والأولى للأمير محمد بن سلمان، ستكون في الثاني ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف ردا على سؤال بخصوص ضغوطات واشنطن على منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أن "أوبك لم ولن تمارس السياسة بل تنشط في قطاع الطاقة، وكل ما له علاقة بالسوق النفطية وهي سيدة في قراراتها".

وبحسب قيطوني، فإن "السعودية لم تنسحب من اتفاق التخفيض النفطي الموقع بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها"، مشيرا إلى أن "الرياض زادت في إنتاجها بكميات قليلة لمواجهة نقص العرض بسبب تراجع إنتاج كل من فنزويلا وليبيا فقط وذلك لضمان توازن السوق".

ومنذ الخميس الماضي، زار "ابن سلمان" الإمارات والبحرين ومصر وتونس، ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.