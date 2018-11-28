حجب قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"

وقالت القناة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، "حجبت شركة الأقمار الصناعية المستضيفة لقناة المسيرة الفضائية على مدار النايل سات بعد ثلاثة أيام من حجب قناة المسيرة مباشر للمرة الثانية في أقل من شهر نتيجة ضغوط من قبل دول العدوان السعودي الأمريكي".

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة في مقابلة مع القناة: إن "إنزال شبكة المسيرة هو إجراء غير قانوني وتعسفي وتصعيد من قوى العدوان ينسجم مع التصعيد العسكري"، مضيفا أن "قرار حجب قناة المسيرة هو أمريكي فرنسي وهو تتويج لنشاط شبكة المسيرة".

وأشار البيان، إلى أن "الشركة المستضيفة قد أوقفت بث قناة المسيرة مباشر على النايل سات بضغوط سعودية إماراتية قبل ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد حجبها في الرابع من الشهر الجاري بعد دفعهم مليون دولار للشركة".

ونوهت القناة، لمشاهديها إلى أنه يمكنكم متابعة بث قناة المسيرة على القمر الروسي AM44 على التردد 11177 عمودي V معدل الترميز 3000.