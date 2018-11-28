4 إصابات في انفجار "عرضي" داخل أحد المنازل وسط غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء إصابة 4 فلسطينيين بجراح مختلفة، جراء انفجار "عرَضي" وقع داخل أحد المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في تعقيب لها على الانفجار، وصل "الخليج 365" نسخة منه: "الأجهزة المختصة سيطرت على موقع الانفجار داخل أحد المنازل في مخيم البريج، وتبين أنه انفجار عرضي".

ويُقصد بالانفجارات "العرضية"، تلك التي تقع بسبب أخطاء من قبل عناصر بعض الفصائل الفلسطينية خلال تصنيع أو تخزين الأسلحة، أو لأسباب أخرى، دون وجود علاقة لإسرائيل بالأمر.

من جانبه، قال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب تلقت "الخليج 365" نسخة منه، إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلة وسيدة بجراح مختلفة.