إلزام الممارسين الصحيين بالحصول على شهادة دعم الحياة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر وزير الصحة، أمس، قرارًا، بإلزام جميع الممارسين الصحيين بالحصول على دورات دعم الحياة الأساسية، وربط التقييم الوظيفي والمفاضلة في الترقية بتوفر شهادة سارية المفعول لتلك الدورة، على أن تؤخذ بالاعتبار عند تجديد العقود أو منح الامتيازات الوظيفية.

وقالت الوزارة إن العمل بالقرار يبدأ خلال 90 يوما، وقد استند على القرار الوزاري بتشكيل لجنة عمل اللائحة الإلزامية لدورات دعم الحياة.