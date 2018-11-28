بينهم أسير محرر.. #قوات_الاحتلال تعتقل 5فلسطينيين من طولكرم

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من مخيم طولكرم وبلدة كفر اللبد، شرق المحافظة. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال شنت عملية تفتيش واسعة في عدد من منازل الفلسطينيين في حارة البلاونة ومحيط مربعة حنون في المخيم، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين، فيما اعتقلت تلك القوات فلسطيني، من بلدة كفر اللبد بعد أن داهمت منزله وفتشته.

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