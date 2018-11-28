شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعرب عن ثقتها فى تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من المسلحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، عن ثقة بلاده فى نجاح عملية تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من "بقايا" المسلحين.
وقال لافرينتيف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "يوجد العديد من الأسئلة للنقاش، ولكن الوضع فى الجمهورية العربية السورية يتحسن تدريجيا نحو الاستقرار، والوضع الأخير، والمعلومات الأخيرة تشير إلى نجاح العملية العسكرية بالقضاء على المسلحين فى منطقة السويداء، وسيتم توسيع العملية العسكرية للقضاء على المجموعات المسلحة فى المنطقة ما بين شرق الفرات والحدود العراقية السورية".
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