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ونفت السفارة السعودية لدى تركيا، هذه التقارير وقالت، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تناقلت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أنباء حول وجود قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا".
© Sputnik . Alexey Filippov
وسبق أن نشرت صحيفة "يني شفيق" خبرا تحدثت فيه عن رصد تحركات عسكرية سعودية إماراتية في منطقة شرق الفرات بالقرب من الحدود التركية، وذلك في الوقت الذي تهدد فيه أنقرة بشن عملية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في المنطقة.
وقالت التقارير إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى انتشار القوات السعودية والإماراتية في مناطق شرق الفرات تحت غطاء القوات الأمريكية الموجودة هناك في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مزاعم "تحرك القوات العسكرية"... السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا عاجلا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .