بعد مزاعم "تحرك القوات العسكرية"... السفارة السعودية في تركيا تصدر بيانا عاجلا

ونفت السفارة السعودية لدى تركيا، هذه التقارير وقالت، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تناقلت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أنباء حول وجود قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سوريا".

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وأضاف البيان: "تؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا". ودعت وسائل الإعلام "لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة".

وسبق أن نشرت صحيفة "يني شفيق" خبرا تحدثت فيه عن رصد تحركات عسكرية سعودية إماراتية في منطقة شرق الفرات بالقرب من الحدود التركية، وذلك في الوقت الذي تهدد فيه أنقرة بشن عملية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في المنطقة.

وقالت التقارير إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى انتشار القوات السعودية والإماراتية في مناطق شرق الفرات تحت غطاء القوات الأمريكية الموجودة هناك في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".