إصابة في انفجار داخل أحد المنازل وسط غزة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إصابة فلسطيني جراء انفجار لم تُعرف طبيعته بعد، وقع داخل أحد المنازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في تصريح مقتضب تلقت "الخليج 365" نسخة منه: "نتابع الانفجار في أحد المنازل بالبريج، وحتى اللحظة وصلت مستشفى شهداء الأقصى إصابة واحدة من المكان".

بدوره، قال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في تعقيب له على الانفجار، وصل "الخليج 365" نسخة منه: "وقوع انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، والأجهزة المختصة أغلقت المكان، وتفحص طبيعة الانفجار".

وأفادت مراسلة "الخليج 365" نقلا عن شهود عيان، أن أصوات عدة انفجارات متتالية سمعت في أحد المنازل بمخيم البريج وسط القطاع.