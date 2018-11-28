زلزال بقوة 9ر5 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية

الخليج - واس

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الاربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان، وفقا لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.

وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة “بالضحل جدا”.

وأشار المصدر الى ان الهزة وقعت في حوالي الساعة 23ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.