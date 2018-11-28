نائب أمير عسير يطمئن على بعثة ضمك

ابها تلقى سعادة رئيس مجلس إدارة نادي ضمك الاستاذ صالح ابو نخاع ليلة الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من سمو الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب امير منطقة عسير اطمأن فيه سموه على أستعدادات فارس الجنوب للقاء الانصار المقام في ملعب الانصار بالمدينة المنورة وحث سموه الفريق ببذل مزيد من الجهد لكسب الثلاث نقاط بأذن الله وأعرب رئيس النادي شكره لسمو الامير نظير الاهتمام والدعم منقطع النظير من قبل سموه الكريم

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