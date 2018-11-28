العثور على حارس أمن متوفى داخل شقته في #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية عثر على حارس أمن أربعيني يعمل بشركة خاصة متـوفى في شقته وسط مدينة الباحة. ورجح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد الغامدي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن تكون وفــاة الحارس طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، موضحاً أن الجـثة عثر عليها داخل الشقة وكان بابها مغلقاً. وأكد أن جهات الاختصاص باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات اللازمة.

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