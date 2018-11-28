الأمر_بالمعروف: حساباتنا الرسمية ھي منفذ أخبارنا وغير ذلك لايمثل الهيئة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت الرئاسة العامة لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، أمس الثلاثاء، أن موقعھا الرسمي وحساباتھا الرسمیة على وسائل التواصل الاجتماعي ھي المنفذ الرسمي لأخبارھا وما يصدر عنھا.

كما نفت الھیئة علاقتھا بما ينشر من أخبار أو مواد إعلامیة أو استطلاعات رأي في مواقع غير رسمية، مؤكدة أن تلك الأخبار لا تمثّل الرئاسة العامة لھیئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر.