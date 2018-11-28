اندلاع حريق في شقة سكنية بالقطيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد الدفاع المدني في القطيف، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا في مطبخ بشقة بالطابق الثاني في حي حلة محيش.
وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخلاء المبنى، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
ولفت المدني إلى أن سبب الحريق يعود إلى إهمال أثناء الطهي.
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