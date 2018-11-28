شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق أول سلسلة كتب لتعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس والان مع التفاصيل

أعلنت الصين مؤخراً إطلاق أول سلسلة من الكتب الدراسية حول تعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية، بحلول العام المقبل، حيث تسعى البلاد لتهيئة جيل قادم من أصغر علماء الذكاء الاصطناعي في العالم، قادر على تحقيق خطتها الطموحة، لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، يأتي إطلاق هذه السلسلة المكونة من 10 مجلدات، وتسمى "أساسيات الذكاء الاصطناعي"، بعد دعوة مجلس الدولة الصيني إلى إدراج دورات دراسية ذات صلة بالذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الأساسية في التعليم الابتدائي والثانوي.

وقد تم بالفعل تدريس هذه الكتب في بعض المدارس المختارة في شنغهاي كبرنامج تجريبي، وفي أغسطس/آب الماضي، تعهدت السلطات في الصين بتشجيع مزيد من الدورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع مدارس البلاد.

ولا تقوم الكتب المدرسية بتعليم الطلاب مهارات الكمبيوتر فحسب، بل أيضا الهندسة، بالإضافة إلى محو أمية المعلومات والتكنولوجيا، والتأكيد على الممارسة وتشجيع الابتكار.

كما توفر إطارا منهجيا لمعارف الذكاء الاصطناعي للطلاب، وتساعدهم على توليد التفكير الإبداعي، من خلال تنمية حب الاستطلاع والمعرفة الذي يولد الابتكار.

ووفقاً للصحيفة، فإن الصين خطت خطوات كبيرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي بالسنوات الأخيرة، وتخطط لجعل تعليم الذكاء الاصطناعي متاحاً لمزيد من أطفال المدارس.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أنشأت جامعة تسينغهوا في بكين معهدا للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى توفير ابتكارات جوهرية في نظريات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرئيسية، فضلا عن توسيع نفوذ أحد أفضل الجامعات في الصين.

وبحسب تقرير سابق صادر عن صحيفة "تشاينا ديلي"، أطلقت وزارة التعليم الصينية برنامجاً لتدريب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، مدته 5 سنوات، في 3 أبريل/نيسان الماضي، لتلبية الطلب المتزايد على خبراء الذكاء الاصطناعي.

وكجزء من الخطة، ستدرب الصين ما لا يقل عن 500 معلم و5000 طالب في مجال الذكاء الاصطناعي، في أفضل الجامعات خلال السنوات الـ5 المقبلة.