شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قرار بريطاني حول الهدنة في اليمن إلى ما بعد محادثات السويد والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار بريطاني يدعو إلى هدنة في اليمن.

وبحسب وكالة "فرنس برس" فإن التأجيل سيتم إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل كانون الأول/ديسمبر.

ومن المقرر أن تعقد المشاورات بين الحكومية والانقلابيين في السويد أواخر العام الجاري.