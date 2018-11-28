شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يلتقط أغرب ” سيلفي ” يوثق به ما قبل وبعد حادث قاتل والان مع التفاصيل
التقط رجل صورة ” سيلفي ” ، ومن خلفه حافلة في مدينة كيليماني بموزمبيق، دون علم منه أنه سيكون أغرب سيلفي في العالم؛ لتصويره نفس السيلفي بعد أن تعرض لحادث قاتل.
ووقع حادث خطير بحافلة النقل العام الذي كان يستقلها صاحب السيلفي، بعد أن فقد السائق سيطرته على المقود، أدى إلى مصرع 3 أشخاص من ركابها وإصابة 37 آخرين.
وبعد الحادث قرر الرجل أن يلتقط نفس السيلفي الذي التقطه قبل الحادث، والحافلة ورائه، لتظهر في الصورة الأولى سليمة، وتظهر في الثانية وهي مقلوبة، مع ظهور وجهه معفرًا.
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