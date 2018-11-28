شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات لحسين الجسمي احتفالا باليوم الوطني الإماراتي والان مع التفاصيل

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي 3 حفلات خلال الأيام المقبلة احتفالا باليوم الوطني الإماراتي في كل من دبي والشارقة ورأس الخيمة.

وكشف الجسمي عبر حسابه الخاص على أنستقرام عن حفلاته الثلاثة، الأولى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني على مسرح المجاز بالشارقة، ونشر ملصق الحفل، وعلّق قائلاً: "بتطلعات إمارات زايد وبكل فخر وعز.. نجتمع في الشارقة للاحتفال باليوم الوطني لدولتنا الغالية الإمارات، وعلى مسرح المجاز إن شاء الله نلتقيكم أنا وزملائي الفنانين أريام، حنان رضا، فايز السعيد ومحمد الشحي".





أما الحفل الثاني فسوف يكون يوم 1 ديسمبر/كانون الأول برأس الخيمة، حيث كتب يقول عنه " البيت متوحد.. وبكل محبه وشوق سنستقبلكم إن شاء الله في إمارة رأس الخيمة الحبيبة، جميعاً لنحتفل معاً باليوم الوطني47 للإمارات بحفل سيحمل الكثير من حب الوطن.. بصحبة أخي الفنان عيضة المنهالي".





والحفل الأخير يقام بدبي ويحييه برفقة بلقيس أحمد حيث كتب يقول: "دبي دار الحي.. سنرفع علمنا شامخاً، احتفالا باليوم الوطني لحبيبتي الإمارات بحفل سنستقبل به إن شاء الله أحبابنا الغالين برفقة الفنانة المبدعة بلقيس أحمد".