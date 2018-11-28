شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من ” مدني مكة ” بسبب الأمطار والسيول والان مع التفاصيل
أطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تحذيرات للجميع بسبب هطول الأمطار وجريان الأودية\والشعاب بالسيول؛ حيث يُتوقع سقوط أمطار على معظم أجزاء من المنطقة؛ من اليوم الأربعاء.
ومن جانبه، أكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد بن عثمان القرني، على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم.
وفي السياق نفسه، أوضح ” القرني ” أنه على جميع المواطنين والمقيمين متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وتعليمات الدفاع المدني، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للخطر.
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