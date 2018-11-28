شكرا لقرائتكم خبر عن تعاونتا بدعم الحوثي.. الدوحة ممراً لمؤامرات إيران بالخليج والان مع التفاصيل

قال الخبير المصري الأمني، العميد خالد عكاشة، إن الدوحة باتت ممراً لمؤامرات إيران ضد منطقة الخليج العربي، وأن تعاونهما في دعم جماعة الحوثيين باليمن، يشير إلى أن الدوحة تغامر بعلاقاتها مع جيرانها العرب.

لافتاً في تصريح نشرته صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء إلى أن سياسة الدوحة التخريبية ستنعكس على نظامه، الذي يحتمي بالحرس الثوري الإيراني والجيش التركي.

وأضاف إن قطر تغامر بعلاقاتها مع جيرانها العرب، في مقابل التعاون مع إيران وتركيا لنشر الفوضى ودعم الإرهاب في المنطقة.

مشيراً إلى أن عناد الدوحة بشأن عدم تنفيذ المطالب ال13 التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، سينعكس عليها قريباً، بعد المقاطعة التي تركت أثراً في الداخل القطري.

وأضاف العميد خالد عكاشة ، أن محاولات الدوحة التنصل من دعم الإرهاب باءت بالفشل، بعد ثبوت تورطها في عمليات إرهابية في ليبيا ومصر.