شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة ثلاثية من «ساما» لإدارة راتبك الشهري دون أزمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قدمت مؤسسة النقد السعودي “ساما”، نصائح مهمة للأفراد الذين يواجهون مشكلة مستمرة في إدارة ميزانيتهم الشهرية؛ تمثلت في ما عرفته بقاعدة (50 – 30 – 20)، لتقسيم الراتب وإيفاء الاحتياجات المالية والادخارية دون وقوع عجز بالميزانية.

وفصَّلت ساما شرحاً للقاعدة يقوم على تقسيم الراتب الشهري فور استلامه إلى ثلاثة أجزاء، أولها: تخصيص 50% من الراتب للنفقات الأساسية الثابتة والتي تلبي الاحتياجات الشهرية، كفواتير الكهرباء والمياه، ومصاريف التعليم، ومصاريف الرعاية الصحية، ومصاريف النقل، ومصاريف الاتصالات وغيرها، وتختلف حجم هذه المصاريف من شخص لآخر.

الأمر الثاني، هو تخصيص 30% من الراتب للنفقات المتغيرة، ما يمكن وصفها بالكماليات التي تُسهم في رفع مستوى رفاهية العيش، مثل التسوق والأنشطة الترفيهية والرحلات والهدايا.

المرحلة الثالثة، هي تخصيص ما لا يقل عن 20% من الراتب للخطط المالية المستقبلية مثل زيادة المدخرات، أو تعجيل سداد الديون، أو اتباع خطة استثمارية، أو الادخار لحالات الطوارئ.

وأبانت ساما أن تقسيم الراتب الشهري بطريقة سليمة في إطار الميزانية الموضوعة يمنح الفرد حياة مالية مريحة بعيداً عن الضغوط المالية الناتجة عن سوء إدارة الراتب، ويعطيه القدرة على مواجهة الأزمات المالية غير المتوقعة.