شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. العثور على جثمان حارس أمن داخل شقته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: عثر على حارس أمن أربعيني يعمل بشركة خاصة متـوفى في شقته وسط مدينة الباحة. ورجح المتحدث باسم شرطة منطقة الباحة العقيد سعد الغامدي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن تكون وفــاة الحارس طبيعية ولا توجد شبهة جـنائية، موضحاً أن الجـثة عثر عليها داخل الشقة وكان بابها مغلقاً. وأكد أن جهات الاختصاص باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات اللازمة.

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