بالفيديو| رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: يجوز أكل الكلاب والقطط

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قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز تصدير وقتل القطط والكلاب في مصر، كما أن أكل لحومها حلال بعد التزكية، مؤكدا أنه سبق عرض موضوع مثل التصدير والقتل على لجنة الفتوى وتمت الإباحة، بحسب قوله.

وأضاف "الأطرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة " TEN"، أن الرسول عليه السلام رفض تحريم أكل "الضب"، بينما أكل خالد بن الوليد من "ضب مشوي" أمام النبي.

وتابع: "الرسول قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما أن الرسول قال الكلب العقور يقتل".

وأشار إلى أن هناك قاعدة فقهية عند الإمام مالك "ليس ما عندي يُعاب أكل الكلب أو القطط"، إذن يكون أكل الكلاب أو القطط حلال ولكن بعد تزكيته"، أي "يكون في الذبح رحمة"، ولا تحريم إلا بالنص ولم يرد أي نص قرآني يمنع أكل القطط أو الكلاب.