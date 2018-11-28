حقيقة قرار عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة قرار خروج الطفل الثالث من الدعم.

وقال «لطيف» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، على قناة «TeN»، إن قرار عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية سيُطبق على الأسر الجديدة الراغبة في استخراج بطاقة تموينية في يناير المقبل، وليس بأثر رجعي.

وأضاف: «الفلسفة في إلغاء دعم الطفل الثالث هدفه تعويض الفئات الهشة والأكثر احتياجاً في المجتمع، وليس لهدف الإلغاء فقط».

وأشار إلى أن النظام القائم حالياً يسمح بحصول الطفل الثالث على الدعم، ولكن ابتداء من يناير سيتم إلغاءه.