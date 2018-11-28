دبي - بواسطة محمد فارس أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أن الشعب التونسي عزيز على قلوب الشعب السعودي، وأن العلاقات بين البلدين قوية وإيجابية.

وقال ولي العهد في مقابلة مع التلفزيون التونسي: "من المستحيل أن تكون لي جولة في بلدان الشمال الإفريقي من دون أن أزور تونس".

وأضاف، "دورنا في أن نبني على ما أقامه الأولون.. وهذا ما نقوم به الآن". © twitter.com/spagov ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ولي العهد السعودي: الشعب التونسي عزيز على قلوبنا

ويقوم الأمير محمد بن سلمان بجولة خارجية تشمل عددا من الدول العربية بدأها بالإمارات، ومن ثم انتقل إلى البحرين فمصر، وحل ضيفا في تونس، حيث استقبله الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقلده أعلى وسام في البلاد.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي سيشارك في قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

المصدر: وكالات