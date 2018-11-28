جنوب دارفور تتخذ إجراءات أمنية لحسم متفلتي عبد الواحد بجبل مرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إتخذت حكومة ولاية جنوب دارفور إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المواطنين ومناطق الرعى حول تخوم جبل مرة من هجمات فلول فصيل عبد الواحد، فى وقت أكدت فيه الحكومة أن الأوضاع بالمنطقة تحت السيطرة.

وقال عيسى باسى معتمد شوؤن الرئاسة بحكومة الولاية مسؤول ملف العودة الطوعيه لـ(smc) أن القوات النظامية المنتشرة في مناطق جبل مرة تعمل على حماية المدنيين، مشيراً إلى أن فلول الفصيل تحاول ممارسة أعمال سرقات ونهب وسط المواطنين لإثارة النزاعات القبيلة بينما يقوم عبد الواحد بتصوير هذه الممارسات السالبة على أنها مواجهات بينه والحكومة فى وسائل الإعلام فى محاولة منه لصنع أكاذيب وفرقعة إعلامية .

وأكد باسى أن هذه الممارسات العدائية من قبل متفلتى عبد الواحد لن توقف مسيرة السلام والعودة التى تشهدها مناطق جبل مرة .

نيالا (smc)