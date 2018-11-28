عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صحيفة الصدى :

الأحمر يدشن مشواره في الأبطال على ملعب النار والانتصار امام الاوغندي

بكري المدينة يفاجئ الزلفاني بمستوى مدهش في المران الختامي ويقتحم التشكيلة

الإتحاد يواصل الحرب على المريخ ويرفض تأجيل مباراته أمام الأمل والمجلس يعد برد قوي

قوون

هلال الملايين يسحق الزنزباريين بأربعة أقوان حلوين

الكاردينال يهنئ جماهير الهلال ويشيد بأداء الأقمار ويؤكد المضي قدمًا في الأبطال

المريخ بمن حضر ينازل الأوغندي الخطر

هيدان: حي العرب سيظهر بشكل مختلف في لقاء السلاطين

الأهلي شندي يبحث عن انتصار كبير أمام ضيفه نيوكي دوبوتيمبو الكنغولي

مجلس الهلال يدين تصرف “الالتراس”

الزعفوري يشيد بكتيبة الهلال وبويا يتعهد بمواصلة الانتصارات

صحيفة الزعيم :

المريخ بمعنويات الدفع الرباعي يتحفز لاصطياد الأفاعي

الأحمر يكمل تحضيراته للموقعة اليوغندية …..العقرب يشارك بقوة ويدخل دائرة الخيارات الفنية

الإتحاد يواصل استهدافه للزعيم. …يرفض تأجيل لقاء الفهود ومجلس الإدارة يهدد بالانسحاب من الممتاز

إعلامي يوغندي يرشح الغربال وموسيس لخطف الأضواء

عناوين صحف الهلال المحلية :

وضع قدم في الدور الأول : الهلال يكتسح الجيش الزنزباري برباعية في المسابقة الافريقية

جيوفاني .. ديارا .. مبومبو .. وبوي يسجلون الاهداف بالقدم والرأس

الكاردينال يهنيء بالفوز ويرصد حوافز لتأهل الهلال

مدرب الهلال: لن نتهاون في زنزبار وفرحتنا إكتملت بإسعاد الأنصار

الزعفوري: الانتصار الذي تحقق جاء بجهد منظومة متكاملة من الجهاز الفني واللاعبين والادارة والجماهير

الزعفوري: دخلت المواجهة بغرض الفوز بأي نتيجة دون إستقبال شباكنا لاي هدف

الزعفوري: أرحت بعض العناصر التي ظلت تشارك بإستمرار كشيبوب لأنه ظل يلعب بإستمرار طيلة الموسم السابق

الزعفوري: العطاء قل في الشوط الثاني نتيجة لقلة الحافز المعنوي للاعبين بعد حسم النتيجة منذ الشوط الاول

مدرب الهلال يشيد بالثلاثي الأجنبي ويؤكد تعامله مع جميع المباريات بنفس الاهتمام

ظهور متميز للثلاثي الاجنبي الجديد .. ايمانويل.. بوبكر ديارا ومبوبو ادريسا

الهلال يفتح ملف مباراة الأهلي شندي ويتدرب اليوم

الهلال يجري مساء الغد الخميس مرانه الرئيسي لمباراته امام الاهلي شندي بالسبت

ﺑﻌﺜﺔ الهلال تغادر مباشرة لقاء شندي صوب زنزبار

مدرب الزنزباري يهرب من المؤتمر الصحف .. بعثة الجيش تغادر بالاثيوبية

مجلس الهــلال يتاقش ترتيبات رحلة المحيط

الاهلة يراقبون مباراة الافريقي والرواندي عصر الْيَوْم

الثعلب يهنئ الاهلة بأول انتصار افريقي: جمهورنا الغالي انتم مصدر السعادة

جماهير الهلال تحتفل بالرباعية الافريقية وتتغنى باسماء اللاعبين

أمانة الرياضة بإتحاد الشباب تحفز مبوبو لتتويجه بنجومية المباراة

الجنيد واب قرن يساندان الهلال بالمدرجات وينتظران رد التحية الزرقاء اليوم

القطاع الرياضي يترقب انتظام الضي في التدريبات اليوم

كرار : الانتصار على الفريق الزنزباري هدية للجمهور الوفي

خالد الزومة: تبديلات غريبة من الزعفوري ونطالب بوجود استشاري ومساعد مدرب مع الزعفوري

المريخ يستضيف فايبرز اليوغندي في تمهيدي دوري ابطال افريقيا

اليوغندي يطالب بتوفير التدابير الأمنية لمباراته أمام المريخ

الارسنال يلتقي نابوكي الكنغولب بدار جعل في الكونفيدرالية

الفنان محمد النصري يزور معسكر اهلي شندي ويحث اللاعبين على الانتصار

إلغاء قرعة دوري مدني بسبب الاتحاد السوداني

منتخب الكرمك يتعادل مع منتخب خور الذهب الاثيوبي

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البرازيلي دا سيلفا لاعب ليون: نحتاج لتكرار أدائنا أمام مان سيتي للتأهل

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