شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: آخر لحظة وزيران إلى القاهرة للوقوف على مزارع المنتجات المصرية نفاذ”34″ من الأدوية المنقذة وشركات توقف التعامل مع الإمدادات بلاغات في مواجهة متهمين بالتلاعب في الوقود هند الطاهر تودع العام بجولة لبريطانيا تحالف 2020..الخلافات سيدة الموقف المريخ بمن حضر ينازل الأوغندي الخطر الانتباهة البرلمان يستدعي معتز برلماني يطالب بسحب الجيش من حرب اليمن ووزير الدفاع يرفض الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى ليبيا بدء بيع الكهرباء ببطاقات الصراف الآلي في العاصمة محادثات بين أمبيكي و”قطاع الشمال” لكسر جمود التفاوض وزير الدفاع: لن ننتظر الممانعين وسنسيطر على كامل السودان السوداني “المركزي” يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر “الصحة”: نفاذ “34” صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة بـ”الإمدادات الطبية” ضبط “8” شاحنات تهرب الوقود للجنوب.. إطلاق سراح “7” متهمين في قضية مجزرة شقة شمبات إعادة سفراء بالمعاش إلى العمل وبرلماني يؤيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لحل الأزمة الاقتصادية الجريدة قوائم انتظار الرنين المغناطيسي بالخرطوم تصل لـ”3″ أشهر آليات شركة تعدين تخرب موقعًا أثريًا عمره “8” آلاف عام “الوطني” يقلل من تخوف مناهضي قانون الانتخابات من التزوير فجوة في مصل عقار التيتانوس غرب دارفور تكشف عن ارتفاع الإصابة بمرض الناسور ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي يهدد موسم البطاطس بالريف الشمالي الصيحة فتح بلاغات في مواجهة تهمين بالتلاعب في حصص الوقود دراسة علمية: أكثر من “700” ألف طلب لجوء من أجانب للسودان رئيس الوزراء: الشهر المقبل آخر موعد للتحوّل الرقمي لتعاملات الدولة جاكم “جونقلي” يقيل وزير ماليته لتورطه في فساد مالي التيار أزمة الدواء تتفاقم والوزير يعترف نزيل بسجن كوبر يضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع إبراهيم الأمين يتقدّم باستقالته من لجنة استقبال الإمام الصادق الإعدام شنقًا حتى الموت لمؤذن اغتصب طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018 م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .