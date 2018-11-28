بعد زيارة الأربع ساعات... ولي العهد السعودي يتحدث

وبعث ولي العهد السعودي برسالة إلى الرئيس التونسي، شكره فيها على "حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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وقال ولي العهد للرئيس التونسي:"لقد جسدت اجتماعاتنا الثنائية وما تمخض عنها من نتائج، متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم".

كان ولي العهد السعودي وصل إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية، بعد زيارة إلى جمهورية مصر العربية استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وعلق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على فكرة الترحيب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية للبلاد.

وقال السبسي في تصريح نقلته قناة "العربية"، إنه في التقاليد التونسية لا يمكن أن يتم الترحيب بالمرء في عقر داره، في إشارة من السبسي إلى أنه يعتبر ابن سلمان يوجد على أرض بلاده وليس ضيفا على تونس.