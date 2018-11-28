أمير سعودي يكشف وضع محمد بن سلمان بعد "مقتل خاشقجي" (فيديو)

ورأى الفيصل، في مقابلة مع "CNN"، أن "مكانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بين السعوديين أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، لأنهم يرونه كشخص يقود المملكة بثبات نحو التطور".

وشكك الأمير تركي في تقديرات ومعلومات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن أن CIA خلصت إلى أن عملية قتل خاشقجي "لم تكن لتحدث دون علم" ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو ما نفته السلطات السعودية.

وأكد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية أن المملكة العربية السعودية وقفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية مثلما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب المملكة، معتبرا أن السعودية تحملت عبء الصداقة مع أمريكا من قوى مناهضة لها في الشرق الأوسط.